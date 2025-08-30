Нападник збірної України Артем Довбик відхилив пропозицію від Фулхема і наразі очікує на наступний крок від Мілана, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Довбик може стати гравцем Мілана – спортивний директор "россонері" розкрив можливу схему заради трансферу українця

Українець залишає відкритою можливість для переїзду, але, схоже, наразі схиляється до продовження кар’єри у Серії А.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про можливий обмін нападниками Мілана з Ромою: до столиці Італії може вирушити Санті Хіменес, а в зворотному напрямку – Артем Довбик.

Нагадаємо, що Рома придбала Довбика у Жирони в серпні 2024 року за 30,5 мільйона євро. У минулому сезоні Артем забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі в 45 матчах за "вовків". Однак новий тренер Роми Джан-П’єро Гасперіні поки не бачить місця для Довбика в основному складі команди під своїм керівництвом.

