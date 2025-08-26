Довбик відмовився від переходу в Мілан заради трансферу у Вільяреал, повідомляє Sport&Vai.

"Россонері" активно шукають нападника після втрати Віктора Боніфейса. Мілан серйозно розглядав трансфер Артема Довбика, але варіант з підписанням українця відпав, бо той хоче повернутися до Іспанії та нарешті дебютувати в основній фазі Ліги чемпіонів.

Форвард Роми є одним з пріоритетних варіантів для підсилення Вільяреала. Артем готовий перейти до іспанського клубу, для того, щоб відновити собі впевненість, якої йому бракувало в Італії, та змусити знову говорити про себе.

Нагадаємо, Артем Довбик перейшов у римський клуб в серпні 2024 року з Жирони за 30,5 млн євро. Раніше повідомляли, що наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні не розглядає українця як гравця основного складу через вибір Фергюсона. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.

