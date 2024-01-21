Нападник Жирони Артем Довбик запевнив, що не втручається у трансферну роботу клубу.

Іспанські ЗМІ поширили чутки, що Довбик і Циганков радять керівництву каталонців підписати хавбека Динамо Володимира Бражка.

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Втім, Артем особисто спростував цю інформацію у коментарі LegionersUA. Нападник згадав, що колись лише українські журналісти питали, якого гравця він хотів би бачити у Жироні. Довбик вказав на Олександра Піхальонка, з яким свого часу формував потужний дует в СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 21-річний Бражко у нинішньому сезоні провів за Динамо 18 матчів, оформивши 3 голи і 2 асисти. Статистика 26-річного Піхальонка – 4 голи і 5 асистів у 23 матчах.

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