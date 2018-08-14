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Довбик вибув на невизначений термін через травму коліна

13:28 550 Читать на русском
Довбик вибув на невизначений термін через травму коліна
Артем Довбик / Фото: ФК МІтьюлланд

Нападник Мітьюлланда Артем Довбик отримав травму у 2 турі чемпіонату Данії.

У матчі 2 туру чемпіонату Данії Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі, але вже на 60-ій хвилині після зіткнення попросив заміну.

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У клубі хотіли вилікувати травму консервативним шляхом, але результату це не принесло. Тому, ймовірно, українця буде прооперовано. Клуб вже відправив результати МРТ у різні клініки, повідомляє Zbirna.com.

Теги
Мітьюлланд Мітьюлланд Артем Довбик Артем Довбик Українці за кордоном Світ
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