Довбик вибув на невизначений термін через травму коліна

Нападник Мітьюлланда Артем Довбик отримав травму у 2 турі чемпіонату Данії.

У матчі 2 туру чемпіонату Данії Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі, але вже на 60-ій хвилині після зіткнення попросив заміну.

Макаренко потрапив у символічну збірну 3 туру чемпіонату Бельгії

У клубі хотіли вилікувати травму консервативним шляхом, але результату це не принесло. Тому, ймовірно, українця буде прооперовано. Клуб вже відправив результати МРТ у різні клініки, повідомляє Zbirna.com.