Лечче приймає Рому у 30-му турі чемпіонату Італії. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Рома на виїзді проведе гру з Лечче. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Наживо матч можна переглянути на Megogo за умови наявності підписки.

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Артем Довбик вдруге поспіль потрапляє до основи "вовків". Минулу зустріч з Кальярі він також розпочинав з перших хвилин, а проти Емполі виходив лише на заміну.

Стартовий склад Роми: Свілар, Ндіка, Хуммельс, Манчіні, Анхеліньо, Крістанте, Коне, Салемакерс, Пеллегріні, Суле, Довбик.

До слова, Артем зіграв у 38 матчах за Рому в цьому сезоні, в яких відзначився 15 голами та 4 асистами.

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