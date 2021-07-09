Динамо розглядає варіант обміну низки своїх гравців на форварда СК Дніпро-1 і збірної України Артема Довбика, повідомляє Динамоманія.

СК Дніпро-1 повісив новий цінник на Довбика – за форвардом збірної України вишикувалась черга з топ-клубів

Серед футболістів, чиї імена фігурують в контексті цього обміну, присутні Владислав Дубінчак, Богдан Лєднєв і Артем Шабанов. Керівництво "біло-синіх" перебуває в пошуку нападника, здатного замінити Артема Бєсєдіна, який отримав важку травму у матчі зі Швецією на Євро-2020.

Нагадаємо, Довбик забив переможний гол у ворота шведів в 1/8 фіналу чемпіонату Європи і вивів збірну України у чвертьфінал турніру. Після цього до нього з'явився неабиякий інтерес з боку європейських клубів.

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