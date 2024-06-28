"Матрацники" продовжують перемовини з "червоно-білими" щодо українця. Атлетіко хоч і вважає суму у 40 мільйонів євро завищено, але не збирається здаватися у боротьбі за Артема Довбика.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, перший план мадридців полягав у тому, щоб продати Жоау Феліша, який не вписується в плани Дієго Сімеоне. Барселона, де португалець провів минулу кампанію, розраховувала залишити його в команді, але домовленості досі немає, а інших пропозицій не поступало.

Атлетіко має запити щодо Альваро Морати та Самуеля Омородіона, утім, їх "матрацники" відпускати не дуже хотіли б. Зазначається, що як тільки мадридці продадуть одного з трьох гравців, то одразу керівництво клубу перейде до активно фази перемовин з Жироною щодо Довбика.

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