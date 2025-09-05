Довбик увійшов у топ зарплат Роми – відомо, скільки отримає український форвард у сезоні 2025/26
Стала відома зарплата форварда Роми Артема Довбика у поточному сезоні.
Сезон 2025/26 приніс для Роми не лише зміни у складі та появу Джан П’єро Гасперіні на тренерському містку, а й значне зростання зарплатної відомості. За даними Calcio e Finanza, "вовки" витратять на оплату контрактів гравців 60,9 мільйона євро нетто (близько 107,5 мільйона брутто) – це на понад 20% більше, ніж роком раніше.
У топі найбільш оплачуваних футболістів клубу опинився український нападник Артем Довбик. Він отримує 3,5 мільйона євро на рік, нарівні з такими ключовими гравцями, як Маріо Ермосо, Лоренцо Пеллегріні, Леон Бейлі та голкіпер Мілен Свілар.
Найбільшу зарплату в команді має Пауло Дібала – 6,5 мільйона євро. За ним іде Еван Ндіка з 4 мільйонами.
Топ-10 зарплат в Ромі:
Пауло Дибала — 6,5 мільйона євро
Еван Н'Діка — 4 мільйони євро
Міле Свілар — 3,5 мільйона євро
Маріо Ермосо — 3,5 мільйона євро
Лоренцо Пеллегріні — 3,5 мільйона євро
Артем Довбик — 3,5 мільйона євро
Леон Бейлі — 3,5 мільйона євро
Джанлука Манчіні — 3 мільйони євро
Ману Коне — 2,8 мільйона євро
Браян Крістанте — 2,8 мільйона євро
