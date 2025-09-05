Сезон 2025/26 приніс для Роми не лише зміни у складі та появу Джан П’єро Гасперіні на тренерському містку, а й значне зростання зарплатної відомості. За даними Calcio e Finanza, "вовки" витратять на оплату контрактів гравців 60,9 мільйона євро нетто (близько 107,5 мільйона брутто) – це на понад 20% більше, ніж роком раніше.

Обмін Довбика на Хіменеса зірвався з двох причин – в Італії розкрили подробиці

У топі найбільш оплачуваних футболістів клубу опинився український нападник Артем Довбик. Він отримує 3,5 мільйона євро на рік, нарівні з такими ключовими гравцями, як Маріо Ермосо, Лоренцо Пеллегріні, Леон Бейлі та голкіпер Мілен Свілар.

Найбільшу зарплату в команді має Пауло Дібала – 6,5 мільйона євро. За ним іде Еван Ндіка з 4 мільйонами.

Топ-10 зарплат в Ромі:

Пауло Дибала — 6,5 мільйона євро

Еван Н'Діка — 4 мільйони євро

Міле Свілар — 3,5 мільйона євро

Маріо Ермосо — 3,5 мільйона євро

Лоренцо Пеллегріні — 3,5 мільйона євро

Артем Довбик — 3,5 мільйона євро

Леон Бейлі — 3,5 мільйона євро

Джанлука Манчіні — 3 мільйони євро

Ману Коне — 2,8 мільйона євро

Браян Крістанте — 2,8 мільйона євро

Довбик отримав 20 хвилин потенційного прощання з Ромою і запоров супермомент – "вовки" беруть максимум без українця