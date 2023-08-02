Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик більше не має перешкод, аби стати одноклубником Віктора Циганкова в іспанській Жироні.

Угода щодо переходу Довбика в Жирону майже закрита, повідомляє журналіст Ніл Сола у твіттері. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що СК Дніпро-1 буде готовий відпустити форварда, якщо не подолають кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Зазначається, що "біло-червоні" отримають понад 50% прав на Артема (половина належить Мітьюлланду, а інша – СК Дніпро-1). Трансфер обійдеться приблизно в 7 млн євро.

Нагадаємо, Довбик виступає за СК Дніпро-1 з 2020 року – 85 матчів, 53 голи, 14 асистів. У сезоні 2022/23 Артем забив 24 голи в УПЛ і став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

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