"Важко говорити про цю ситуацію, у Ді Лоренцо та Хвічі є всі можливості, щоб залишитися, Осімхен піде. Це правильно, що він має піти після стількох років.

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Мені не сподобалося те, що зробили агент та батько Кварацхелії, це був не найкращий вибір. Непотрапляння до Ліги чемпіонів – це провина усіх, а він – частина команди. Безумовно, Конте – найкраще, що ми могли очікувати, а Де Лаурентіс зробив правильний вибір.

Нападник для Наполі? Дьокереш мені подобається, Довбик подобається, Хіменес може бути функціональним для Конте, але поки не продали Осімхена, я вибиратиму нігерійця. Я не зрозумів необхідності оголошувати про його прощання в середині року, знаючи, що ринок непередбачуваний", – сказав Марадона-молодший в ефірі Radio Punto Zero.

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