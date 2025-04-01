У відсутність Пауло Дибали в складі Роми (аргентинця прооперували, тож очікувати на нього можна вже в наступному сезоні) роль лідера атак взяв на себе Артем Довбик. Саме українець забив єдиний гол у ворота Лечче, розхитавши захисника перед тим, як пробити у ближній кут.

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Так, Довбик приніс Ромі вже 15 очок у цьому сезоні. За цим показником його випереджає Мойзе Кін з Фіорентини (другий найкращий бомбардир Серії А). Сам Артем отримав хороші оцінки за гру, хоча перший тайм в українського нападника видався не найкращим. Відзначають і позитивну атмосферу в Ромі, що допомагає команді досягати результатів – шосте місце та лише 4 очки відставання від зони Ліги чемпіонів. Детальніше про все це дивіться в новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".