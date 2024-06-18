Ла Ліга провела жеребкування сезону 2024/25, за результатами якого Реал та Жирона, за які виступають українці, дізнались суперників у першому турі.

Розіграш чемпіонату Іспанії стартує 15 серпня і завершиться 25 травня. Ла Ліги оприлюднила розклад першого туру нової кампанії.

Лунін не виключає відходу з Реала цього літа – Арсенал хоче замінити українцем основного воротаря

Жирона, за яку виступають Віктор Циганков та Артем Довбик, стартують з матчу проти Бетіса. Андрій Лунін з Реалом розпочнуть сезон з протистояння з Мальоркою.

Матчі "вершкових" і Барселони відбудуться в 11-му і 35-му турах – 27 жовтня і 11 травня. Дербі Реала з Атлетіко відбудуться 29 вересня і 9 лютого.