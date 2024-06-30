Виступ Жирони у минулому сезоні привернув увагу до лідерів команди, серед яких і наші Артем Довбик та Віктор Циганков.

Гравці Жирони продовжують приваблювати топові клуби Європи. Серед найбажаніших – Артем Довбик, Віктор Циганков та Мігель Гутьєррес, повідомляє Mundo Deportivo.

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Циганкова найбільше пов'язують з інтересом Астон Вілли та Арсенала, які пробились до Ліги чемпіонів, та Тоттенхема. Також українським хавбеком цікавились Мілан та Баварія. Довбика ж пов'язують не лише з Атлетіко, але й з Челсі, Наполі, Міланом, Ювентусом та Барселоною.

Мігель Гутьєррес чудово себе зарекомендував на позиції лівого захисника. Іспанця, який не потрапив до заявки на Євро-2024, хочуть Реал, Баварія, Борусія Дортмунд, Болонья, Манчестер Юнайтед та ще два неназваних клуби з АПЛ.

Додамо, що Довбик став Пічічі у першому ж сезоні в Жироні, наколотивши 24 голи в Ла Лізі. Циганков у 30 матчах відзначився 8 голами та 7 асистами в іспанській першості, а Мігель Гутьєррес записав до свого активу 2 голи та 7 асистів у 35 поєдинках Ла Ліги.

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