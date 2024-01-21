Артем Довбик та Віктор Циганков потрапили до стартового складу Жирони на матч 21-го туру Ла Ліги проти Севільї, який відбудеться 21 січня 2024 року. Стартові склади команд та де дивитись поєдинок дізнайтесь у цій новині на "Футбол 24".

Матч Жирона – Севілья розпочнеться о 22:00 за київським часом. Наразі команди перебувають у полярних частинах турнірної таблиці: Жирона (49 очок після 20 турів) спробує обігнати Реал (51 пункт, 20 турів) у боротьбі за лідерство, тоді як Севілья бореться за виживання (16 балів за 20 турів).

"Одинадцять голів Довбика – не показник": Леоненко пройшовся по зірці Жирони, порівнявши його з Селезньовим

Українці Артем Довбик та Віктор Циганков вийдуть на поле з перших хвилин. На минулу гру, в Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано, наші співвітчизники отримали різні ролі. Циганков вийшов у стартовому складі, відновившись від пошкодження, а Довбик так і не вийшов на поле.

До слова, поєдинок Ла Ліги Жирона – Севілья можна переглянути на MEGOGO, за умови наявності підписки.