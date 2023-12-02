Жирона та Валенсія зіграють у 15 турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади й посилання на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Зустріч між Жироною та Валенсією розпочнеться о 15:00 за київським часом. На момент початку гри каталонці посідають друге місце турнірної таблиці (35 очок). "Кажани" мають 19 балів і перебувають на дев'ятій сходинці. Перемога дозволить Жироні обійти Реал і знову стати одноосібним лідером Прімери.

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Артем Довбик пропускав матч з Атлетіком через невеличке пошкодження. Український форвард в поточній кампанії забив сім голів та оформив чотири результативні передачі. Віктор Циганков у своєму активі має 5 очок по системі гол+пас. В трьох матчах поспіль за Жирону українець відзначався результативною дією. Довбик та Циганков вийдуть з перших хвилин проти Валенсії. А ось нападника Романа Яремчука спіткала інша доля. Він залишився в запасі.

Де дивитися матч Жирона – Валенсія онлайн? Трансляція поєдинку доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри чемпіонату Іспанії можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади: