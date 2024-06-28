Жирона визначилася з планами на передсезонну підготовку до кампанії 2024/25.

"Червоно-білі" запланували провести п'ять матчів перед стартом чемпіонату Іспанії. У своїх соцмережах Жирона повідомила про своїх суперників.

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Каталонці розпочнуть з товариського матчу з Олотом 17 липня. Через три дні, 20 липня, Жирона зіграє з Монпельє, а потім заплановані зустрічі з Еспаньйолом (27 липня) та Тулузою (31 липня). Перед початком сезону Жирона проведе спаринг з Борнмутом (10 серпня), за який виступає Ілля Забарний.

Нагадаємо, що "червоно-білі" стартують в Ла Лізі з матчу проти Бетіса 15 серпня.

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