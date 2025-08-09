Українські легіонери Артем Довбик та Віталій Миколенко розпочнуть з перших хвилин спаринг між Ромою та Евертоном.

Сьогодні, 9 серпня, Рома та Евертон зіграють товариський матч в рамках підготовки до наступного сезону.

У стартовому складі римлян потрапив український нападник Артем Довбик. Центрфорвард раніше потрапив під пильну увагу ЗМІ через слова Гасперіні, про те, що українцеві варто покращити свою гру. З перших хвилин на поле вийде оборонець Евертона Віталій Миколенко, який грав у чотирьох попередніх матчах "ірисок".

Відзначимо, що поєдинок Рома – Евертон розпочнеться о 17:00 за київським часом.