Український форвард Артем Довбик став найкращим гравцем матчу між Жироною та Алавесом за версіями SofaScore та WhoScored, отримавши 8,4 і 8,2 бала з 10 можливих відповідно.

Довбик увійшов у історію чемпіонату Іспанії за цікавим показником

Нападник оформив дубль у вчорашньому матчі Ла Ліги – на 23 хвилині протистояння Артем відкрив рахунок, вразивши ворота суперника ударом головою, а вже на 59 – довершив розгром Алавеса, забивши з пенальті.

Нагадаємо, Жирона розгромила Алавес (3:0) в 17-му турі іспанської Ла Ліги, повернувши собі лідерство в чемпіонаті, а Артем Довбик відзначився дублем. В активі українського форварда десять голів та шість асистів у 17 іграх за Жирону у всіх турнірах.

Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Алавес – каталонці повернули лідерство, Артем порівнявся з легендами