Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик за результатами голосування став найкращим футболістом 2-го туру групового раунду Ліги конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Подвійне визнання: Довбик – серед претендентів на звання найкращого гравця та автора голу туру Ліги конференцій

Нагадаємо, 25-річний футболіст у матчі проти кіпрського Аполлона записав до свого активу два голи і віддав результативну передачу. Конкурентами українця у боротьбі за звання найкращого гравця туру були: Еммануель Банда з Юргордена (гол+асист у матчі з Мольде), Сердар Гюрлер з Істанбул Башакшехіра (два голи у ворота Фіорентини) і Деян Любічіч з Кельна (дубль проти Словацко). Це перше подібне визнання для Артема у Лізі конференцій. До слова, одразу після матчу Довбик вирушив у розташування збірної України, яка розпочинає підготовку до матчів Ліги націй.

Після 2-х турів підопічні Олександра Кучера з 3-ма очками йдуть у турнірній таблиці групи Е Ліги конференцій другими. Лідирує у квартеті з 6-ма пунктами АЗ.

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