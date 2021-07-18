Бомбардир СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик оцінив атмосферу у таборі "синьо-жовтих" та зізнався, що не розуміє, звідки беруться чутки про суперечки між гравцями.

"Немає жодної дистанції між гравцями. Навпаки, всі хлопці раді у збірну приїжджати – всі, з будь-якого клубу. І спілкуємося ми всі чудово. Я, коли перед Францією дочекався виклику, немов отримав додаткові сили. Був неймовірно радий. Думаю, такі ж відчуття у будь-якого, кого викликають у збірну України.

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Всі гравці чудово спілкуються. Якщо це такі майстри, як Ярмоленко або Марлос, то дуже приємно з ними працювати, це люди, у яких можна багато чому повчитися. Якщо це молодь – всі чудові хлопці. З усіма спілкуюся і товаришую: і з Циганковим, і з Кривцовим, і з Забарним. Взагалі жодних питань.

Я тільки дивуюся, коли іноді в пресі бачу – "той посварився з тим", "той з тренером на підвищених тонах говорив". Не було нічого такого. Прекрасно відпрацювали всі, без поділу на зірок чи клубну прописку", – цитує Довбика FanDay.

Зауважимо, на Євро-2020 Артем відіграв лише 14 хвилин у матчі зі Швецією, але зумів забити переможний м'яч, який вивів команду у чвертьфінал. На цій стадії Україна поступилась Англії з рахунком 0:4 та припинила виступи на турнірі.

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