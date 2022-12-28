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Іспанія
Італія
Німеччина
Франція
Нідерланди
Товариські матчі
Туреччина
Португалія
Бельгія
Єврокубки
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Суперкубок УЄФА
Ліга Конференцій
Ліга Чемпіонів - Top News
Збірні
ЧС 2022
Ліга націй
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