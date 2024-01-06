Українець забрав нагороду найкращого гравця Ла Ліги у грудні, оформивши 4 голи в 4 матчах.

Довбик з розкішною статистикою виграв нагороду в Іспанії

"Привіт, вболівальники Жирони. Дякую за вашу підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом. Вперед!" – сказав Довбик англійською після отримання нагороди.

Нагадаємо, український бомбардир ефективно розпочав і січень, віддавши результативну передачу в перестрілці з Атлетіко (4:3). Загалом у 18 матчах нинішнього чемпіонату Іспанії Артем оформив 11 голів та 5 асистів.

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