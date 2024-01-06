Довбик скромно прокоментував здобуття нагороди найкращого гравця місяця в Ла Лізі
08:58 - Читать на русском
Нападник Жирони Артем Довбик дякує фанатам за палку підтримку.
Українець забрав нагороду найкращого гравця Ла Ліги у грудні, оформивши 4 голи в 4 матчах.
Довбик з розкішною статистикою виграв нагороду в Іспанії
"Привіт, вболівальники Жирони. Дякую за вашу підтримку. Я дуже радий отримати цей приз. Ми продовжуємо разом. Вперед!" – сказав Довбик англійською після отримання нагороди.
Нагадаємо, український бомбардир ефективно розпочав і січень, віддавши результативну передачу в перестрілці з Атлетіко (4:3). Загалом у 18 матчах нинішнього чемпіонату Іспанії Артем оформив 11 голів та 5 асистів.
"Трансфер, що забезпечить внуків до кінця життя": Довбик і спокуса, Русин у вогні перед матчем року, лють Миколенка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter