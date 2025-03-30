Форвард Роми Артем Довбик забив єдиний гол у ворота Лечче (1:0) у 30-му турі чемпіонату Італії. Після гри українець поспілкувався з журналістами.

"Це була дуже важка гра, ми мали стільки можливостей у першому таймі. Втім, заробили три очки, і це найголовніше.

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Так, чудовий момент, усі мене підтримують. Я намагаюся робити свою роботу, щоб допомогти команді, і сьогодні це було дуже важливим.

Чому не святкував? Я втомився, ми раділи разом, але найголовніше – це три очки. Зізнаюся, спочатку в Італії було нелегко, але ми продовжували працювати, змінили тренера. Зараз все йде своєю чергою", – наводить слова Довбика Кальчо з ананасами.

До слова, Артем перебрався у Рому влітку 2024 року. Наразі український форвард зіграв у 26 матчах за "вовків" у Серії А, забивши 11 голів та оформивши три результативні передачі.

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