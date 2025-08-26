"Зараз усі крутять, що Довбик має перейти у Вільяреал, що про це практично домовилися. Це неправда. Рома навіть не розглядає пропозицію Вільяреала. Бажання Вільяреала – це бажання Вільяреала, але ніхто ні з ким ні про що не домовився. Немає жодних домовленостей.

Довбик працює з думками про те, що він проведе цей сезон у Ромі, з бажанням допомогти саме цій команді. Сам італійський клуб не розглядає пропозиції, якщо вони не задовольняють його апетити. Це досить серйозний клуб, в оренду вони нікого віддавати не збираються.

Якщо прийде серйозна пропозиція, в районі 40 мільйонів євро, тоді можливий якийсь варіант розгляду. А ці всі оренди не проходять: тут немає жодних варіантів. Якщо Довбик кудись перейде, я обов’язково про це скажу. А зараз...Так, Вільяреал хотів би Довбика, але варіант, який вони пропонують, Рома навіть не розглядає. І сам Артем на цьому етапі такого варіанту навіть не розглядає.

Є інтерес з боку англійських клубів. І якщо Довбик і зможе кудись зараз перейти, то це, швидше за все, буде саме англійський клуб, англійський гранд. Який зробить Ромі серйозну пропозицію", – сказав Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Згодом авторитетний інсайдер Фабріціо Романо також заявив, що Артем Довбик не збирається переходити у Вільяреал. Контракт українця з Ромою розрахований до 2029 року.

