"Довбик схожий на нього": екс-гравець Ювентуса порівняв українця з зірковим нападником Серії А
Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Доменіко Мароккіно висловився щодо можливого переходу Артема Довбика до Наполі.
Нещодавно з'явилася інформація, що чинний чемпіон Італії зацікавився нападником Роми Артемом Довбиком через травму свого основного форварда Ромелу Лукаку.
Екс-гравець Ювентуса та інших італійських клубів Доменіко Мароккіно заявив, що Довбик та Лукаку є схожими футболістами.
"На мій погляд, Довбик з Роми має характеристики Лукаку, він трохи на нього схожий. Основна проблема в іншому: коли ти плануєш сезон, ти повинен виходити з того, що три-чотири ключові гравці травмуються, тому ти повинен передбачити це.
Якби хтось був у Наполі, він повинен був би про це подумати. Треба бути завбачливим, як у випадку з вакцинацією", – наводить слова Мароккіно TUTTOmercatoWEB з посиланням на Rai 2.
Нагадаємо, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів за Рому, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.
