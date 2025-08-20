Нещодавно з'явилася інформація, що чинний чемпіон Італії зацікавився нападником Роми Артемом Довбиком через травму свого основного форварда Ромелу Лукаку.

Довбика продовжують принижувати в Ромі – українцю знайшли вдвічі дешевшу заміну

Екс-гравець Ювентуса та інших італійських клубів Доменіко Мароккіно заявив, що Довбик та Лукаку є схожими футболістами.

"На мій погляд, Довбик з Роми має характеристики Лукаку, він трохи на нього схожий. Основна проблема в іншому: коли ти плануєш сезон, ти повинен виходити з того, що три-чотири ключові гравці травмуються, тому ти повинен передбачити це.

Якби хтось був у Наполі, він повинен був би про це подумати. Треба бути завбачливим, як у випадку з вакцинацією", – наводить слова Мароккіно TUTTOmercatoWEB з посиланням на Rai 2.

Нагадаємо, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів за Рому, забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 млн євро.

Рома не змогла здолати новачка саудівської ліги – Довбик знову не переконав