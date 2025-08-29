Нападник Роми Артем Довбик все ближчий до відходу з клубу після того, як команду очолив Джан П'єро Гасперіні.

Попри те, що Гасперіні публічно заявляв, що він розраховує на Довбика, в особистій зустрічі наставник повідомив українцю, що не розраховує на нього та не бачить його частиною проєкту, повідомляє Romanews.

Довбик дізнався вердикт від Гасперіні – Рома визначилася з долею українця

Артем був шокований таким рішенням головного тренера, особливо перед закриттям трансферного вікна. Серед клубів, які пов'язують з підписанням Довбика – Мілан, який не зумів цього літа підписати Боніфейса та Хардера, та Вільяреал, який якраз продав Єремі Піно.

Гасперіні на прес-конференції прокоментував ситуацію навколо Довбика: "У Довбика була пауза на початку передсезонної підготовки, однак у роботі зі мною він проявив себе як дуже позитивний гравець, як і решта команди. Він завжди дуже старався, і я не маю до нього жодних претензій.

Від Довбика я очікую, що завтра – незалежно від того, чи він вийде у стартовому складі, чи з’явиться на заміну, чи залишиться на лаві запасних – він докладе всіх своїх зусиль задля досягнення результату, до якого ми прагнемо. І це буде зовсім непросто", – наводить слова наставника TMW.

