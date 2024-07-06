Нападник Жирони Артем Довбик ще не визначився, де продовжить свою кар'єру – українця заманюють в мадридський Атлетіко.

"Довбик ні перед ким не зачиняв двері і ще немає остаточного рішення. Атлетіко досі хоче його підписати, Артему подобається саме цей варіант, якщо він вирішить покинути Жирону. Іспанія його пріоритет. Хоча дистанція між клубами зараз велика, до кінця трансферного вікна ще багато часу.

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Атлетіко пропонує Довбику 3,5 млн євро чистими (7 млн на рік) і 4 роки контракту (в Жироні він отримує приблизно 2,5 млн брутто на рік – прим). Усна домовленість між Атлетіко та гравцем в силі", – поділився YouTube-канал Bendita Aficion Rojiblanca, який спеціалізується на інсайдах щодо Атлетіко.

До слова, контракт Довбика з Жироною чинний до літа 2028-го року. Минулого сезону він провів за клуб 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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