Довбик розповів, коли повернеться в загальну групу

Форвард Мітьюлланда Артем Довбик прокоментував своє відновлення після травми коліна.

"Зараз я роблю невеликі пробіжки, жонглюю м'ячем. Загалом займаюся в щадному режимі, щоб не сталося рецидиву травми. Приблизні терміни моєї появи в загальній групі становлять ще п'ять-шість тижнів.

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Складно психологічно такий довгий час знаходиться поза грою, але дуже приємно, що в Мідтьюлланд всіляко мене підтримують і бажають якнайшвидшого одужання. Я, якщо чесно, вже дуже скучив за футболом, тому чекаю не дочекаюся дня, щоб знову вийти на поле", – цитує Довбика Команда 1.

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