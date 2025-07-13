Новоспечений коуч "вовків" Джан П'єро Гасперіні у парі з Клаудіо Раньєрі береться до створення нової команди.

Рома розпочала підготовку до сезону 2025/26 під керівництвом Джан П'єро Гасперіні, повідомляє Il Romanista.

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Команда разом з тренерським штабом пройде посилений медогляд, а згодом продовжить тренувальний процес на своїй базі. 67-річний фахівець викликав на збори 29 гравців. Серед них:

– воротарі – П'єрлуїджі Голліні, Міле Свілар, П'єтро Бур, Джорджіо де Марці та Радослав Железни;

– захисники – Анхеліньо, Зекі Челік, Маріо Ермосо, Мараш Кумбулла, Джанлука Манчіні, Маттіа Манніні, Еван Н'Діка, Філіппо Реале, Девайн Ренш, Анасс Салах-Еддін, Буба Сангаре та Сауд Абдулхамід;

– півзахисники – Томмазо Бальданці, Луїджі Черубіні, Браян Крістанте, Ебріма Дарбо, Ману Коне, Лоренцо Пеллегріні, Нікколо Пізіллі та Алессандро Романо;

– нападники – Артем Довбик, Пауло Дибала, Стефан Ель-Шаараві та Матіас Суле.

Команда працюватиме на базі протягом 12 днів, після чого вилетить на свій перший спаринг проти Кайзерслаутерна (26 липня). Також у команди заплановані товариські матчі з Лансом (1 серпня), Астон Віллою (6 серпня) та Ліверпулем (9 серпня).

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