"Дуже прикро, що все вирішила наша перша невдала гра. Останні дві гри показали, що це була випадковість. На жаль, таке трапляється у футболі. Іноді просто не щастить. Команда добре боролася на полі, були моменти. Але ж навіть уболівальники збірної Бельгії освистували свою команду.

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Звісно, прикро вилітати. Ці незабиті моменти залишаться в голові, і я довго їх пам'ятатиму. Це такий турнір, де або йде гра, або, на жаль, не йде. У мене цього разу не пішло. Але я в жодному разі не опускаю руки. Я працюю. Є час трохи відпочити і готуватися до нового сезону.

Що потрібно змінити команді? Важко сказати одразу. Ми бачимо, що сьогодні грали проти топової збірної Бельгії. Можливо, нам потрібно більше матчів із такими командами, як Німеччина, Англія, Франція, щоб впевненість приходила з самого початку. Я оцінюю цей Євро негативно, звісно, тому що команда не вийшла з групи", – цитує Довбика Tribuna.com.

Нагадаємо, збірна України завершила свій виступ на Євро-2024 на четвертому місці у групі після поразки від Румунії (0:3), перемоги над Словаччиною (2:1) та нічиєї з Бельгією (0:0).

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