Український нападник не зміг забити у ворота найзапеклішого суперника "вовків" у Серії А. Після гри навколо фігури Артема Довбика розгорілися дебати між фанатами Роми, а дехто з них навіть вимагає у керівництва клубу замінити українця.

Довбик реалізував себе лише на 50%: український форвард – гвинтівка, а юзають його як відкривачку для пива

"Залишається усвідомлення того, що Артем Довбик досі не може вплинути на важливі ігри. Так, це правда, що всі вони важливі, але деякі важливіші. Виклик з Лаціо був лише одним із таких матчів.

Відчуття, що зі схожою статурою Артем міг би змагатися за більшу кількість м'ячів, пресингувати та нав'язувати свою міць, яка іноді здається нестримною. Під час матчу, якщо він не забиває, зʼявляються думки, що Довбик не сприяє зусиллям команди. Багато вболівальників відзначають, що Шомуродов, коли він грає на позиції центрального нападника, як мінімум пресингує, допомагаючи команді рухатися вперед", – зазначає Corriere dello sport.

З іншого боку, італійське видання додає, що деякі вболівальники Роми вважають, що "Довбику потрібно дати більше часу, щоб адаптуватися до італійської Серії А. В Іспанії, де українець став найкращим бомбардиром, грають в інший футбол, тому ми все одно повинні вірити в Артема. Багато хто стверджує, що в деяких матчах українцю не створюють умови для того, щоб він продемонстрував свої найкращі якості.

Майбутнє Довбика зараз важко передбачити. Інвестиції клубу в його трансфер з Ла Ліги були величезними, і перепродати гравця, не зазнавши при цьому збитків, було б нелегкою справою. Тоді виникає досить важливе питання, яке потрібно оцінити: наступний тренер. Ми також повинні зрозуміти, чи вдасться йому нарешті вирішити раз і назавжди фізичні проблеми, які гальмували його в цьому сезоні. Словом, все можливо".

Рома врятувалася проти Лаціо: Довбик провалився, інтуїція не підвела Раньєрі в його прощальному Римському дербі