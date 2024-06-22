Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик залишається предметом інтересу з боку Атлетіко, але "матрацники" не вражені його виступами на Євро-2024.

Атлетіко мав намір оформити трансфер Довбика ще до старту Євро-2024, але не вдавалось домовитись із Жироною щодо ціни. Втім, виступи Артема на турнірі не вражають, що охолодило бажання "матрацників", повідомляє AS.

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Довбик не лише не забивав, але й не завдав жодного удару в площину воріт, що точно не грає на руку Жироні у переговорах щодо трансферу нападника. Атлетіко наразі готовий викласти за нападника 35 мільйонів євро, тоді як Жирона називає стартовою суму в 40 млн.

Нагадаємо, що Артем Довбик приєднався до Жирони у 2023 році. Загалом за "червоно-білих" він зіграв у 39 матчах у всіх турнірах. В активі українця 24 голи та 10 результативних передач.

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