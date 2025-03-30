Форвард Роми Артем Довбик не зміг дограти до кінця матч 30-го туру проти Лечче (1:0) у чемпіонаті Італії.

Українець забив переможний гол у ворота Лечче, але на 84-й хвилині йому довелося покинути поле через пошкодження.

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Як повідомляє romapress, у Довбика виникла проблема з литкою. Очікується, що його стан оцінять перед грою з Ювентусом, яка запланована на неділю, 6 квітня. До слова, через різні проблеми Артем перебував у лазареті 26 днів з моменту переходу в Рому.

Нагадаємо, що римський клуб розташувався на шостій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 52 балами. Ювентус випереджає "вовків" на три пункти.

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