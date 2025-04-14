Напередодні у 201-му за ліком Derby della Capitale так і не вдалось визначити переможця – на Олімпійському стадіоні Рома зуміла врятуватися з Лаціо (1:1). Аргентинському хавбеку Матіасу Суле вдався просто божевільної краси удар з-за меж штрафного майданчика. До цього епізоду у другому таймі "вовки" могли пропустити декілька голів, якби не божевільні сейви Свілара. Сербський кіпер сім разів рятував "джалороссі" й заслужено отримав нагороду найкращого гравця матчу.

Виступ Довбика у відеоогляді матчу Лаціо – Рома – 1:1

Друга поспіль нічия віддалила Рому від четвертого щабля, яке гарантує місце в Лізі чемпіонів. Відставання від Ювентуса складає уже 5 очок, а столична команда осіла на сьомій позиції, за межами єврокубкової зони.

Артем Довбик у римському дербі відверто залишився у тіні: протягом 84-х хвилин жодного удару по воротах, а запам'ятався хіба що епізодом, який міг спровокувати пенальті. На 31-й хвилині Кастельянос завалив українця у штрафному майданчику, але цей епізод навіть не удостоївся перегляду VAR. Цей матч підтвердив тенденцію, що український нападник у поєдинках проти суперників із топ-6 не робить різниці. Як в принципі й інші гравці "джалороссі" – серед іменитих суперників вдалося здолати лише Лаціо у першому колі.

Попри це, в італійських медіа продовжують наголошувати, що Артем забиває за Рому велику кількість вирішальних голів (11), які у цьому сезоні уже принесли столичному клубу 25 очок. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

Рома врятувалася проти Лаціо: Довбик провалився, інтуїція не підвела Раньєрі в його прощальному Римському дербі