Український форвард Артем Довбик має шанси на дуже швидкий дебют в чемпіонаті Іспанії.

Жирона включила Артема Довбика та Віктора Циганкова в заявку на стартовий матч Прімери. Українці їдуть з командою в гості до Реала Сосьєдад. Гра відбудеться в суботу о 18:00.

Довбик офіційно став одноклубником Циганкова в Іспанії

Довбик зіграв перший матч за Жирону ще в день трансферу з СК Дніпро-1. Форвард вийшов на заміну в спарингу з Лаціо. Завтра Артем має шанс на офіційний дебют в новому клубі.

Циганков навесні став одним з лідерів Жирони, забивши 3 голи та віддавши 6 асистів. Його поява в стартовому складі на Реал Сосьєдад навіть не обговорюється.

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