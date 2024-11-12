Українець отримав удар по нозі в матчі з Болоньєю та відчував дискомфорт. Перед тим, як відпустити Довбика в збірну України, лікарі Роми зробили гравцю необхідну МРТ.

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За інформацією Il Corriere dello Sport, обстеження не виявило нічого критичного. При цьому видання стверджує, що Рома продовжує тримати ситуацію під контролем та спільно з лікарями збірної вирішуватиме, чи варто Артему залишатися в тренувальному таборі національної команди.

До слова, у нинішньому сезоні Довбик уже встиг зіграти за Рому 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів та віддав одну результативну передачу. Слід зауважити, що Артем уже пропускав матчі збірної України у вересні, а в жовтні грав, хоча не був готовий на 100%.

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