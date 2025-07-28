Довбик пропустив три товариські матчі Роми під час передсезонної підготовки. Український форвард вимушений пройти детальне медичне обстеження через проблеми з коліном та сухожиллями, повідомляє Il Romanista.

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Останнім часом Артем тренувався за індивідуальною програмою. Гравець може повністю відновитися від пошкодження до матчу проти французької команди Канн, який відбудеться в четвер. Водночас Пауло Дибала повернувся до тренувань після травми, отриманої у минулому сезоні. Томаззо Бальданці пропустив спаринг проти Кайзерслаутерна через розтягнення м'язів, однак зараз стан гравця не викликає занепокоєння.

Крім Довбика, досі не відновився Салах-Еддін, який вибув через розтягнення гомілковостопного суглоба. У лазареті римлян також перебувають Сангаре та Пеллегріні, який зазнав важкої травми сухожилля наприкінці минулого сезону.

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