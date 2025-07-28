Довбик пройде детальне обстеження – відомо, коли українець може повернутися на поле
Центральний нападник Роми Артем Довбик досі відновлюється від травми.
Довбик пропустив три товариські матчі Роми під час передсезонної підготовки. Український форвард вимушений пройти детальне медичне обстеження через проблеми з коліном та сухожиллями, повідомляє Il Romanista.
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Останнім часом Артем тренувався за індивідуальною програмою. Гравець може повністю відновитися від пошкодження до матчу проти французької команди Канн, який відбудеться в четвер. Водночас Пауло Дибала повернувся до тренувань після травми, отриманої у минулому сезоні. Томаззо Бальданці пропустив спаринг проти Кайзерслаутерна через розтягнення м'язів, однак зараз стан гравця не викликає занепокоєння.
Крім Довбика, досі не відновився Салах-Еддін, який вибув через розтягнення гомілковостопного суглоба. У лазареті римлян також перебувають Сангаре та Пеллегріні, який зазнав важкої травми сухожилля наприкінці минулого сезону.
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