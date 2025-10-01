Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні розповів, чого очікує від своїх нападників – Артема Довбика та Евана Фергюсона.

"Фергюсон – молодий гравець, 2004 року народження, який дуже добре виступав два роки тому. Минулого сезону він мав труднощі через травми та січневий трансфер. Він мало грав, і мета з ним – відновити надії, які були, коли він так добре починав як молодий гравець.

Він докладає всіх зусиль, і вони з Довбиком чергуються. Їхній ріст важливий, особливо з точки зору фізичної готовності", – резюмував Гасперіні в коментарі TMW.

Нагадаємо, Фергюсон розпочинав сезон основним форвардом Роми, однак відзначився лише одним асистом у 5 матчах. Останнім часом ініціативу перехопив Довбик, двічі поспіль виходячи в старті. Українець забив гол у ворота Верони. Завтра (2 жовтня) Рома прийматиме Лілль в рамках 2-го туру Ліги Європи.

