Довбик одним із останніх прибув у розташування національної команди. Перед вильотом до Туреччини його обстежували лікарі Роми через дискомфорт у коліні та можливе ушкодження через удар по нозі в матчі з Болоньєю. Нічого критичного не виявили.

Довбик прибув у розташування збірної України попри загрозу пропустити вирішальні матчі Ліги націй

Учора команда Сергія Реброва провела перше тренування (теоретичне і практичне). Артем Довбик не працював разом із загальною групою, повідомляє ForzaRoma. Якщо вірити італійському виданню, то сьогодні лікарі збірної обстежать форварда і разом із римськими колегами ухвалять рішення, залишати Довбика чи відпустити назад до Італії.

До слова, національна команда працюватиме в Белеку до 15 листопада, коли вирушить до Грузії, матч якої запланований на 16 листопада. Наразі збірна України перебуває на останньому місці свого квартету, маючи чотири очки, лідирує Чехія з сімома пунктами в активі, в Сакартвело й Албанії – по шість.

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