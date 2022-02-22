Форвард СК Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик вибув на тривалий термін через пошкодження.

24-річний нападник зазнав травми під час занять у тренажерному залі, інформує офіційний сайт "спортклубівців". Медичне обстеження показало, що термін його відновлення становитиме 5-6 тижнів.

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Це неприємні новини не лише для Ігора Йовічевіча, а й для Олександра Петракова. Пошкодження унеможливлює його участь у півфінальному поєдинку кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар із сильнішим у парі Уельс – Австрія.

Зауважимо, поточного сезону Довбик на клубному рівні провів 18 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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