Нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація про те, що Реал Сосьєдад та Жирона зацікавлені повернути Довбика в Іспанії. Ще раніше інтерес до українця приписували турецькому Бешикташу. Сам Артем вже встиг спростувати ці чутки.

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"Інформація про мій можливий перехід до Жирони, Реал Сосьєдада чи Бешикташа – неправдива. Наразі я зосереджений виключно на завершенні поточного сезону. А далі – час покаже", – поділився Довбик у коментарі Legioners UA.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за Рому 44 матчі у всіх турнірах, в яких записав до свого активу 17 голів та 4 результативні передачі.

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