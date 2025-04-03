Рома продовжує готуватися до недільного матчу з Ювентусом, за підсумками якого може обійти "Стару синьйору" в турнірній таблиці Серії А. Як інформує Voce Giallorossa, головний тренер Клаудіо Раньєрі готував своїх підопічних за допомогою рондо, приділивши особливу увагу фазі контратак. Тренер просив своїх гравців відразу відреагувати на втрату м'яча, крикнувши: "Реагуйте негайно! Після втрати м'яча відразу ж відвойовуйте його назад!"

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Потім "джаллороссі" провели двосторонку, в якій перемогу здобула команда Артема Довбика. Сам українець відзначився дублем. Разом з ним грали Крістанте, Пеллегріні, Хуммельс, Шомуродов і Анхеліньо.

Матч Рома – Ювентус відбудеться в неділю, 6 квітня. Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

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