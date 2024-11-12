Італійська преса зранку повідомила, що форвард може й не зіграти за збірну в листопаді. Усе нібито мають вирішити лікарі, а Рома братиме участь в ухваленні рішення.

Довбик пройшов медогляд перед поїздкою в збірну України – Рома хоче вирішувати, чи зіграє він у Лізі націй

Попри це, Довбик уже приїхав у збірну, про що повідомила прес-служба УАФ. Слід зауважити, що Артем уже пропускав матчі збірної України у вересні, а в жовтні грав, хоча не був готовий на 100%.

До слова, національна команда працюватиме в Белеку до 15 листопада, коли вирушить до Грузії, матч якої запланований на 16 листопада. Наразі збірна України перебуває на останньому місці свого квартету, маючи чотири очки, лідирує Чехія з сімома пунктами в активі, в Сакартвело й Албанії – по шість.