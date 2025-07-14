Довбик ощасливив натовп фанатів Роми – українцеві довелося зупинити авто
Український форвард Артем Довбик розпочав літні збори у складі Роми.
13 липня гравці Роми повернулися в тренувальний табір, щоб розпочати підготовку до сезону 2024/25. Про це повідомляє Roma News.
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Серед гравців "вовків" був і Артем Довбик. Українець увечері після тренування став одним із кількох гравців Роми, що зупинилися біля натовпу вболівальників – вони попри дощ стояли неподалік від бази команди, благаючи про фото. Довбик, звісно ж, не відмовив тіфозі після таких старань.
Зауважимо, що наступний сезон стане вирішальним для Артема в стані "джаллороссі". Українець навіть раніше після відпустки повернувся до індивідуальних тренувань, щоб покращити свою форму і вразити грою нового наставника Роми Джана П'єро Гасперіні.
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