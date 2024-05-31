Збірна України під керівництвом Сергія Реброва продовжує готуватись до чемпіонату Європи-2024, який стартує вже 14 червня.

Збірна України провела ранкове тренування на полі аматорського Ельтерсдорфа з Ерлангена, повідомляє офіційний сайт УАФ. Перед початком заняття команда привітала Георгія Бущана та Віталія Миколенка з днем народження – обом дістались дружні стусани від партнерів.

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Команда виконала силові вправи, поєднані з роботою із м'ячем, а також відпрацювала техніку та тактику. По обіді до команди прибув Пічічі – Артем Довбик. Таким чином, єдиним гравцем, який ще не прибув до розташування збірної України, залишився Андрій Лунін, на якого очікує фінал Ліги чемпіонів з Реалом.

Бущан отримав символічну футболку від Сергія Реброва з 30-м номером – голкіперу виповнилось 30 років. А Довбик, як і Миколенко та Бущан, отримав стусани у коридорі з партнерів по команді. Вечірнє тренування збірна України провела на базі клубу Гройтер Фюрт, працюючи над контролем м'яча та пасів із завершенням. Після цього деякі гравці ще допрацювали в тренажерній залі.

Додамо, що Україна перед початком Євро-2024 проведе три контрольні зустрічі – з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня). На чемпіонаті Європи команда Реброва потрапила до групи з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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