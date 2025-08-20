Влітку Крстовіч опублікував у своєму Instagram фото в формі Роми – таким чином він натякав на свій перехід до столиці Італії на тлі чуток про інтерес до нього з боку "джаллороссі". Більш того, пізніше повідомлялося, що Рома досягла з форвардом угоди щодо особистого контракту, і що сам гравець вже підписав цю угоду.

Однак після чуток ця інформація не підтвердилася. Тепер інсайдер Альфредо Педулла повідомляє, що Крстовіч переходить в інший клуб Серії А – Аталанту. Його трансфер обійдеться "богині" в 25 млн євро + 5 млн євро у вигляді бонусів. Він вже роздає автографи на м'ячах з логотипом Аталанти.

За два роки в Лечче Нікола забив 19 голів у 74 матчах, зігравши ключову роль у двох кампаніях апулійців по порятунку в Серії А. Крстовіч також провів 27 матчів і забив 6 голів за дорослу збірну Чорногорії, за яку він дебютував 28 березня 2022 року.

