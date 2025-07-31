Форвард Роми Артем Довбик відновився після ушкодження і зіграє в товариському матчі.

Рома офіційно назвала основний склад на гру проти французьких Канн.

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У стартову одинадцятку потрапив і українець Артем Довбик. Це буде перша гра для нашого форварда після ушкодження, через яке він пропустив старт передсезонної підготовки команди.

Цей матч може стати хорошим шансом для Довбика вразити грою нового наставника Роми Джан П'єро Гасперіні, адже конкурент українця Еван Фергюсон вже неодноразово відзначався у товариських матчах римлян.