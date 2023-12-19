Дубль Артема Довбика в матчі проти Алавеса допоміг українцю потрапити до збірної туру.

Український форвард Жирони Артем Довбик феєрично провів матч 17-го туру іспанської Ла Ліги, оформивши дубль у ворота Алавеса в переможному матчі (3:0), що дозволило його команді повернутися на вершину турнірної таблиці.

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Статистичний портал SofaScore високо оцінив дії українського бомбардира, включивши Довбика в збірну туру з оцінкою 8,4.

Серед "партнерів" Артема варто відзначити Луку Модріча (9,1), Френкі Де Йонга (8,0), та одноклубника Еріка Гарсію (7,6). Цікаво, що тільки зірковий хорват отримав від порталу більше балів, ніж Довбик.

Нагадаємо, в активі українського форварда десять голів та шість асистів у 17 іграх за Жирону у всіх турнірах.

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