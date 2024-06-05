Довбик потрапив у трійку фіналістів за звання гравця сезону в Жироні – конкуренти українця навіть не належать клубу
Артем Довбик має шанс вкотре поповнити свою колекцію індивідуальних нагород.
Жирона назвала трійку гравців, які пройшли перший етап голосування фанатів і зійдуться у фіналі за звання найкращого в сезоні 2023/24.
Циганков і Довбик стали найкращим дуетом Ла Ліги за крутим показником
– нападник Артем Довбик – 39 матчів, 24 голи, 10 асистів;
– вінгер Савіо – 41 матч, 11 голів, 10 асистів;
– центральний захисник Ерік Гарсія – 33 матчі, 5 голів.
Цікаво, що конкуренти Довбика навіть не належать Жироні. Гарсія повинен повернутися в Барселону, а Савіо перебував на контракті в Труа і готується перейти до Ман Сіті. Це одна з головних проблем Жирони, яка ризикує розгубити понад половину основи перед участю в Лізі чемпіонів.
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