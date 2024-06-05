Жирона назвала трійку гравців, які пройшли перший етап голосування фанатів і зійдуться у фіналі за звання найкращого в сезоні 2023/24.

Циганков і Довбик стали найкращим дуетом Ла Ліги за крутим показником

– нападник Артем Довбик – 39 матчів, 24 голи, 10 асистів;

– вінгер Савіо – 41 матч, 11 голів, 10 асистів;

– центральний захисник Ерік Гарсія – 33 матчі, 5 голів.

Цікаво, що конкуренти Довбика навіть не належать Жироні. Гарсія повинен повернутися в Барселону, а Савіо перебував на контракті в Труа і готується перейти до Ман Сіті. Це одна з головних проблем Жирони, яка ризикує розгубити понад половину основи перед участю в Лізі чемпіонів.

FASE 2 | Vota ara pel jugador de la temporada!



️ @ericgm3

Artem Dovbyk

@OficialSavinho



️ Tria el teu jugador estrella del curs i entra en el sorteig d'una samarreta signada per tota la plantilla! — Girona FC (@GironaFC) June 5, 2024

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