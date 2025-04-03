Артем Довбик потрапив у номінацію на звання найкращого гравця Серії А у березні.

Серія А оголосила номінантів на нагороду найкращого гравця березня в італійському чемпіонаті. Серед номінантів присутній український форвард Роми Артем Довбик. Про це Серія А повідомила у своєму офіційному каналі в X.

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Конкурентами 26-річного українця в боротьбі за нагороду стали Ніколо Фаджіолі з Фіорентіни, Лукас Да Кунья з Комо, Умар Соле з Удінезе, Ріккардо Орсоліні з Болоньї та переможець Євро-2020 Ніколо Барелла, який виступає за Інтер.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Довбик зіграв у складі Роми 39 матчів у всіх турнірах. У його доробку 16 голів та 4 асисти.

Only one can take the crown - who is your pick?

Vote now for your March Player of the Month!#FC25 @easportsfc @easportsfcit — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 3, 2025

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